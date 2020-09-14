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Son Dakika: 'da tedavi altına olan Navalni iyileşiyor

Son Dakika...Son aylarda 'nın, muhalif lider Navalni'yi zehirlediği iddiası, dünya gündemini oldukça meşgul etti. 'nın başkenti 'e götürülerek tedavi edilen Navalni'nin sağlık durumu hakkında bugün bir açıklama yapıldı. Almanya'dan yapılan açıklamada muhalif liderin yatakta ayağa kalktığı ve durumunun iyiye gittiği belirtildi.

DHA
Giriş Tarihi: 14.9.2020 19:25 Son Güncelleme: 14.9.2020 19:39 ABONE OL
Son Dakika: Almanya'da tedavi altına olan Navalni iyileşiyor

Zehirlenme şüphesiyle Almanya'da tedavi altına alınan Rus muhalif lider Navalni, bir hafta önce komadan çıktı. Bugün ise Almanya'da Navalni'nin sağlık durumu hakkında bir açıklama yapıldı.

"DURUMU İYİYE GİDİYOR VE YATAĞINDAN KALKIYOR"

Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gören Rus muhalif Aleksey Navalni'nin sağlık durumunun iyiye gittiği ve yatağından kalkabildiği duyuruldu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Klinikten yapılan açıklamada, "Aleksey Navalni'nin durumu iyileşmeye devam ediyor. Mekanik ventilasyondan başarıyla çıkarıldı. Kısa bir süre için yatağından kalkabiliyor" denildi.

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Son Dakika: Almanya'da tedavi altına olan Navalni iyileşiyor
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