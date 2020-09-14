SON DAKİKA - Coronavirüsün genom dizisinde insan parmak izi var! Çinli bilim insanından korkutan Covid-19 iddiası! Gerçekler saklanıyor!

Tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 salgınında son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Bilim insanları virüsün tedavi edilmesi için aşı ve ilaç çalışmalarını sürdürürken bir yandan da virüsün kaynağını ve nasıl bulaşmaya başladığını araştırıyor.

Edinilen son dakika habere göre; Dünyadan gelen vaka ve ölüm sayıları korku yaratmaya devam ederken ABD'ye kaçmak zorunda kalan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan, Pekin hükümetinin corona virüsünü (Covid-19) örtbas ettiğini ve virüsün insan yapımı olduğunu ileri sürdü.

"ÜLKEMDEN KAÇMAK ZORUNDA KALDIM"



Hong Konglu bir bilim insanı olan Li-Meng Yan ABD'nin Fox News kanalına yaptığı açıklamada ülkesinden kaçmak zorunda kaldığını itiraf etmişti. İşte Li-Meng Yan'ın açıklamaları...