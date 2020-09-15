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'de koronavirüs ölümlerinde rekor...

Dünya salgını ile boğuşurken 'de vaka ve ölü sayısı gün geçtikçe artıyor. Yapılan araştırmalara göre, KOVİD-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 199 bin 158'e ulaştı.

DHA
Giriş Tarihi: 15.9.2020 17:41 Son Güncelleme: 15.9.2020 17:52 ABONE OL
ABD'de koronavirüs ölümlerinde rekor...

Dünya KOVİD-19 salgını ile mücadele ediyor. Salgının en çok etkilendiği ülkeler arasında bulunan ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle vaka ve ölümlerde artış gözlemlendi.

199 BİN ÖLÜM


Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 199 bin 158 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 6 milyon 751 bin 712 kişiye ulaştı. Ülkede, 4 milyon 28 bin 819 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

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ABD'de koronavirüs ölümlerinde rekor...
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