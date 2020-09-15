ABD'de koronavirüs ölümlerinde rekor...

Dünya KOVİD-19 salgını ile mücadele ediyor. Salgının en çok etkilendiği ülkeler arasında bulunan ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle vaka ve ölümlerde artış gözlemlendi.

199 BİN ÖLÜM



Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 199 bin 158 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 6 milyon 751 bin 712 kişiye ulaştı. Ülkede, 4 milyon 28 bin 819 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

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