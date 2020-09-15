Almanya, Yunan adalarından sığınmacı alacak

Alman hükümeti, aldığı yeni bir kararını daha kamuoyuyla paylaştı. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert , kararı yazılı yaptığı bir açıklamayla duyurdu.

1553 KİŞİ KABUL EDİLECEK

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan yazılı açıklamada, hükümetin Yunanistan'daki 408 sığınmacı aileden 1553 kişinin Almanya'ya getirilmesine karar verdiği bildirildi.

150 SIĞINMACI VE ÇOCUK ALMANYA'YA GETİRİLECEK

Seibert, ayrıca ailesi bulunmayan 150 sığınmacı çocuk ve gencin daha Almanya'ya getirileceğini duyurdu.

Steffen Seibert, tedaviye muhtaç durumdaki 243 sığınmacı çocuk ve birinci derece akrabalarının Almanya'ya alınması sürecinin de devam ettiğini bildirdi. Almanya bu kararla son dönemde Yunanistan'a ait adalardan 2 bin 750 sığınmacının ülkeye girişlerine izin vermiş olacak.

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