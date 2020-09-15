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’nın ’i geriye unutulmaz hikâyeler bıraktı

FURKAN HAYKIR FURKAN HAYKIR
Giriş Tarihi: 15.9.2020 ABONE OL
Bosna’nın Alperen’i geriye unutulmaz hikâyeler bıraktı
BOSNA savaşının en acı hikâyelerine tanık olan ve tarihi Begova Camii'nin cüzhanı Mehmed Numanoviç geriye yeri doldurulamayacak bir boşluk bıraktı. Saraybosna'nın 'Alperen'i olarak bilinen ve geçtiğimiz hafta vefat eden Numanoviç, bombalar altında 500'ün üzerinde cenaze namazı kıldırmıştı. Yoksul olmasına rağmen savaş esnasında beslediği keçilerin sütünü çocuklu ailelere dağıtan Numanoviç, Balkanlar'da şairliği ve Osmanlıca kitap çevirmenliğiyle de sanatçı kişiliğini ön plana çıkarmıştı. 85 yaşında vefat eden ve hiç çocuğu olmayan Mehmed Numanoviç'in vasiyeti üzerine, Faletiçi'deki mezarına tabutunu Bosna'daki kaybolan Osmanlı eserlerini gün yüzüne çıkartan Adnan Muftareviç ve manevi oğlu ile bir akrabası koydu.
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Bosna’nın Alperen’i geriye unutulmaz hikâyeler bıraktı
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