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Darbeci Sisi yönetimine "başörtü" isyanı! "İslam ülkesiyiz nereye gidiyoruz?"

Mısırlı TV sunucusu Radwa El-Sherbiny'den darbeci Sisi yönetimine başörtüsü isyanı geldi. Sisi'nin baskıcı yönetimine tepki gösteren ülkenin ünlü TV sunucusu El-Sherbiny, başörtüsü takan ve çıkarmaları konusunda zorlanan kadınlara destek verdiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 15.9.2020 10:32 Son Güncelleme: 15.9.2020 10:36 ABONE OL
Darbeci Sisi yönetimine başörtü isyanı! İslam ülkesiyiz nereye gidiyoruz?

Mısır'da darbesi Abdulfettah Sisi yönetiminin baskılarına olan bir tepkilerine bir yenisi daha eklendi. Mısırlı TV sunucusu Radwa El-Sherbiny, yayınladığı görüntülü mesajda ülkedeki başörtü takan ve çıkarmaları konusunda baskı gören kadınlara destek verdi.

"İSLAM ÜLKESİYİZ NEREYE GİDİYORUZ?"

Sisi'nin baskıcı yönetimine tepki gösteren ülkenin ünlü TV sunucusu El-Sherbiny, "Arkadaş grubu içinde veya ailesinde, sokakta veya evinde veya işyerinde başörtülü olan her kadına; asla başörtünüzü çıkarmayın, asla başörtünüzü çıkarmayın. İslam ülkesiyiz nereye gidiyoruz? Kimse dini tercihlere karşı baskıcı yaklaşımda bulunamaz" ifadelerini kullandı.

SUNUCUYA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mısır Medya Düzenleme Yüksek Kurulu, izleyicilerden El-Sherbiny'in söylemleri hakkında şikayet aldıklarını iddia ederek, El-Sherbiny'e soruşturma başlatıldığını duyurdu. Mısır Medya Düzenleme Yüksek Kurulu, izleyicilerin, El-Sherbiny'in 'başörtüsü takmayan kadınları hedef aldığı' konusunda şikayette bulunduklarını ifade etti. TV sunucusu, Mısır Medya Düzenleme Yüksek Kurulu'nun gerekçeli kararındaki iddiayı reddetti.

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Darbeci Sisi yönetimine "başörtü" isyanı! "İslam ülkesiyiz nereye gidiyoruz?"
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