DTÖ: ABD ticaret kurallarını ihlal etti

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), ABD ve Çin arasında devam eden ticari rekabet ileilgili yaşanan yeni bir gelişmeyi paylaştı.

"TİCARET KURALLARINI İHLAL ETTİ"

Pekin yönetiminin talebi üzerine, DTÖ'nün Anlaşmazlıkların Halli Anlaşması çerçevesinde kurulan panelin hazırladığı raporda, Çin'in, ABD'nin gümrük tarifelerinin ticaret kurallarını ihlal ettiğine yönelik başvurusu haklı bulundu.

Panelin 66 sayfalık raporunda, ABD'nin 2018'de Çin mallarına yönelik uyguladığı gümrük vergisinin uluslararası ticaret kurallarını ihlal ettiği kaydedildi. Raporda, ABD'nin gümrük tarifelerini uygun hale getirmesi tavsiyesinde bulunuldu.

60 GÜN İÇERİSİNDE TEMYİZE GÖTÜREBİLİR

Söz konusu kararın, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'den beri değeri 550 milyar doları aşan Çin ürünlerinin ithalatına gümrük vergisi getirerek Pekin yönetimine karşı yürüttüğü ticaret savaşında elini zayıflatacağı belirtiliyor. Washington yönetiminin, DTÖ'nün ticaret kurallarını ihlal ettiğine dair bulgularını 60 gün içinde temyize götürme hakkı bulunuyor.

KARAR ÇİN'İ MEMNUN ETTİ, ABD TEPKİLİ

Konuya ilişkin olarak Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, DTÖ'nün bulgusunun "memnuniyetle" karşılandığı belirtilerek, "ABD Yönetimi'nden DTÖ kararlarına tam saygı göstermesini ve çok uluslu ticaret sistemine uygun hareket etmek için pratik çalışmalar yapmasını bekliyoruz." ifadesine yer verildi.

ABD Ticaret Temsilcisi Ofisi ise DTÖ'nün ABD'nin Çin'e uyguladığı tarifelere ilişkin kararının, örgütün, "Çin'in 'teknoloji uygulamalarını' durdurmakta tamamen yetersiz olduğunu" gösterdiğini belirtti.

ABD- ÇİN TİCARET SAVAŞI

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı, ABD Başkanı Trump'ın Mart 2018'de Çin'den ithal edilen bazı ürünlere ilave gümrük tarifeleri getirmesiyle başlamıştı.

Ticaret savaşı, soya fasulyesinden otomotiv parçalarına, teknoloji şirketlerinden Çin'in teknolojide yerlileşme programı "Made in China 2025" ve kilit öneme sahip teknolojilerin üretilmesinde rol alan nadir elementlerin koz olarak taraflar arasında kullanılmasına kadar genişlemişti.

Çin Ticaret Bakanlığı, bu yılın başında ABD ile ticaret savaşı kapsamında gelen ilave vergilerin kademeli indirilmesi için anlaştıklarını duyurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı, 15 Ocak'ta Beyaz Saray'da ticaret anlaşmasının birinci fazını imzalamıştı.

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