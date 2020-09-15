İnsanlığa saldırı

İnsani yardım çalışmaları için Suriye'nin kuzeyinde bulunan Türk Kızılayı ekibinin aracı çapraz ateşe tutuldu. Saldırıda bir Türk Kızılayı personeli şehit oldu, bir personel de yaralandı. Bir kişi de alçak saldırıdan yara almadan kurtuldu.Fırat Kalkanı Harekâtı ile terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Çobanbey-El Bab arasında üzerinde ve tavanında belirgin bir şekilde Kızılay amblemi bulunan seyir halindeki Türk Kızılayı aracının önü plakasız iki araç tarafından kesildi. Araç içeresinden yüzleri maskeli ve kamuflaj kıyafetli kişiler Türk Kızılayı ekibinin bulunduğu aracı çapraz ateş yağmuruna tuttu. Hain saldırıda Düzce Kan Bağış Merkezi'nde çalışan ve Suriye'ye 5 ay önce geçici görevle Çobanbey Dağıtım Ekip Başkanlığı'nda Dağıtım Sorumlusu giden Mehmet Arif Kıdıman (40) şehit oldu. Düzce'de 6 yıl önce yaşamını yitiren gazeteci Mehmet Kıdıman'ın oğlu olan Mehmet Arif Kıdıman, babasının 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinde çektiği binlerce fotoğrafın yer aldığı arşivi, o dönemde yaşanan acıların ve mucizevi kurtuluşların unutulmaması için özenle saklamış, Düzce halkının yaşadığı acıları unutmaması için onlarca sergi düzenlemişti. Bölgeye giden Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, "Üzerinde belirgin şekilde Kızılay amblemi taşıdığı için uluslararası insancıl hukuka göre dokunulmaz olan Kızılay personeline yapılan alçakça saldırıyı kınıyorum" dedi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit olan Mehmet Arif Kıdıman'a rahmet, ailesine başsağlığı diledi. Erdoğan, sosyal medya hesabından yayınladığı taziye mesajında, "Medeniyetimizin şefkat eli Kızılay'a yönelik düzenlenen hain terör saldırısında şehit düşen kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.İhtiyaç sahiplerine yardım götüren Kızılay ekibimize düzenlenen alçak saldırıyı lanetliyorum.Hukukta dokunulmaz olan kuruluşuna saldıracak kadar alçalan teröristlerin yakalanması için her türlü tedbir alınmakta. Şehidimizin kanı yerde kalmayacak.Bu saldırı da gösteriyor ki biz orada Suriyeli kardeşlerimize yardım elimizi uzattıkça birileri rahatsız oluyor ama bu tür saldırılar bizi yıldırmaz.Hiçbir ayrım gözetmeksizin muhtaç olana elini uzatan Kızılay'ımıza karşı yapılan alçak saldırıyı şiddetle kınıyorum.Saldırıyı gerçekleştirenler en ağır şekilde karşılığını alacak.Araçlarında Kızılay amblemi bulunan ekibimize saldırı, uluslararası hukuku da hedef almıştır. Lanetliyoruz. ANKARA