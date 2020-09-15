İran ve Filistin'den İsrail- BAE anlaşmasına sert tepki

İsrail, Bahreyn ve BAE, ilişkilerinin normalleşmesi için bugün Beyaz Saray'da bir anlaşma imzaladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde düzenlenen törene tarafların liderleri katıldı.

EN SERT TEPKİ FİLİSTİN VE İRAN'DAN GELDİ

Yapılan anlaşmaya ise en sert tepki Filistin ve İran'dan geldi. Taraflar sert açıklamalarıyla tüm dikkatleri üstüne topladı.

"BEYAZ SARAY'DA YAŞANANLAR BARIŞ SAĞLAMAYACAK"

Filistin Devlet Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Beyaz Saray'da düzenlenen imza törenine ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"ABD ve İsrail işgal otoritesi, Filistin halkının 4 Haziran 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve sürekli bir devlet kurma hakkını tanımadığı ve Filistin'deki mülteci sorunu 194 sayılı karar uyarınca çözülmediği sürece Beyaz Saray'da yaşananlar bölgede barışı sağlamayacak. Kimseye Filistin halkı ve Filistin halkının tek meşru temsilcisi olan Filistin Kurtuluş Örgütü adına konuşma yetkisi vermedik ve vermeyeceğiz."

"ANLAŞMALAR ONLARLA DEĞİL FİLİSTİN HALKI İLEDİR"

Açıklamada, "Asıl sorun İsrail işgal yönetimiyle anlaşmaları imzalayan ülkeler arasında değil, işgal altında acı çeken Filistin halkı arasındadır." ifadelerine yer verilirken, "İşgal sona ermeden ve Filistin halkı uluslararası meşru kararlarda öngörülen tüm haklarını elde etmeden, bu anlaşma bölgede hiç kimse için barış, güvenlik ve istikrar sağlamayacak. Filistin halkını ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nü pas geçme girişimlerinin sorumluluğunu ABD ile İsrail işgal devletinin taşıyacağı tehlikeli yansımaları olacaktır." diye konuştu.

İRAN: TRUMP'IN SİRKİNDE OYNADILAR

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Özel Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'da düzenlenen imza törenine ilişkin ise, "Bahreyn ve BAE dışişleri bakanları, bugün Trump'ın sirkinde oynadılar. Dün Arapların topraklarından bir bölümünü işgal Siyonizm, bugün de yeni bir yöntemle Basra Körfezi ülkelerini işgal ediyor. Büyük Mısır ile yapılan anlaşma da İsrail için bir açılım getirmedi. Mısır'ın bir adası kadar olan BAE ve Bahreyn de İsrail'e sadece güvensizlik armağan edecektir." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Tepki çeken normalleşme anlaşmaları Beyaz Saray'da imzalandı

BM 75’inci Genel Kurul Başkanlığına seçilen Bozkır, görevi devraldı