Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İsrail ve BAE bankaları arasında yeni anlaşmalar imzalandı

ve bankaları arasında yeni anlaşmalar imzalandı

ve Birleşik Arap Emirlikleri () bankaları, yeni bir anlaşmaya imza attı. İsrail'in "Leuma" ile BAE'nin devlete ait en büyük bankası "" (FAB) ve "Emirates " arasında iş birliği gerçekleşti.

AA
Giriş Tarihi: 15.9.2020 19:19 ABONE OL
İsrail ve BAE bankaları arasında yeni anlaşmalar imzalandı

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)'den ynei bir anlaşma yaptı. İki ülkenin bankaları arasındaki iş birliği anlaşması bugün imzalandı.

İKİ ÜLKEDEN DEV ANLAŞMA

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonunda yayınlanan habere göre İsrail'in "Leuma" ile BAE'nin devlete ait en büyük bankası "First Abu Dhabi Bank" (FAB) ve "Emirates NBD" arasında iş birliği için yeni mutabakat zaptı imzalandı.

"Emirates NBD" ile İsrail'in en büyük bankalarından "Bank Hapoalim" arasında da dün bazı iş birliği anlaşmaları imzalandığı bildirilmişti. BAE'nin en büyük bankası "First Abu Dhabi Bank", 2 Eylül'de İsrail finansal kurumlarıyla iş birliği için görüşmelere başlayacağını duyurmuştu.

İMZA TÖRENİ BEYAZ SARAY'DA OLACAK

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. Trump, cuma günü de BAE'nin ardından Bahreyn'in İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı. İsrail ile BAE ve Bahreyn arasındaki normalleşme anlaşmalarının imza töreninin bugün Beyaz Saray'da yapılması bekleniyor.

İstanbul'da trafikte tartıştığı sürücüyü öldüren zanlıya müebbet Son Dakika: DEAŞ'ın medya sorumlusu Bursa'da tutuklandı

ARKADAŞINA GÖNDER
İsrail ve BAE bankaları arasında yeni anlaşmalar imzalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA