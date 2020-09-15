Mona büyüledi

GÜNEY Afrika'daki Rogge Cloof Doğal Yaşamı Koruma Parkı'nda çekilen görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü. National Geographic ekibinden doğa fotoğrafçısı Kirsten Frost'ın çektiği karelerde karlar altındaki çitanın görüntüsü büyüledi. Mona isimli dişi çitayı görüntüleyebilmek için bölgede günlerce gizli kamp kurduğunu aktaran Frost "Gerçeküstüydü. Afrika'da kar ve çita... Afrika çitalarının kar fırtınası altında görüntülemesi çok nadir gerçekleşiyor. Fotoğraflar ayrıca şimdilerde kışı yaşayan ülkedeki çitaların sert hava koşullarına sanılandan daha kolay adapte olduklarının kanıtı" dedi. DIŞ HABERLER