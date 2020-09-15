Son dakika: Coronavirüs aşısı ile ilgili çarpıcı açıklama! Tarih vererek uyardı

AŞININ DÜNYAYA DAĞITILMASI EN AZ 9 AYLIK BİR SÜREÇ

Yılbaşına kadar bu aşı denemelerinden en az birinden olumlu sonuç alacağımıza inanıyorum. Bu durum hızlı ölçek büyütme ile önümüzdeki dokuz ay içinde dünyanın bazı bölgelerine yayılabilecek aşılama programlarına sahip olabileceğimiz anlamına geliyor.

"NORMAL HAYATA DÖNÜŞ OLARAK ALGILANMAMALI"

Umuyorum ki 21/22 kışından önce, elimizde halkın kullanıma açık etkili bir aşı olacak. Ancak insanlar aşının kullanımının onaylanmasını hemen normal hayata dönecekleri şeklinde algılamamalılar. Aşı dağıtım süreci ve üretim kapasitesiyle ilgli şirketler hala araştırma yapıyor ve bunun bir maliyeti olacak."