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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Coronavirüs aşısı ile ilgili çarpıcı açıklama! Tarih vererek uyardı

Son dakika: ile ilgili çarpıcı açıklama! Tarih vererek uyardı

İngiliz profesör Peter , ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Tüm dünyanın merakla beklediği coronavirüs aşısı hakkında değerlendirmelerde bulunan Openshaw, tarih vererek uyardı. Openshaw, üçüncü klinik deneyleri devam eden aşıların en az birinden olumlu sonuç alınacağını ancak bunun normale dönüş anlamına gelmediğini söyledi. Ayrıca aşının herhangi biri onaylansa dahi o tarihten önce halka açık olmayacağı uyarısında bulundu. İşte son dakika haberin detayları...

Giriş Tarihi: 15.9.2020 09:35 Son Güncelleme: 15.9.2020 09:37 ABONE OL
Son dakika: Coronavirüs aşısı iile ilgili çarpıcı tahmin! Tarih vererek uyardı

Son dakika haberi: İngiltere'de hükümete bilimsel danışmanlık yapması amacıyla oluşturulan SAGE üyesi ve Imperial College of London profesörü Peter , herhangi bir corona virüs aşısı ile ilgili tarih vererek uyarılarda bulundu. İşte detaylar...

Son dakika: Coronavirüs aşısı iile ilgili çarpıcı tahmin! Tarih vererek uyardı

EN AZ 10 MİLYAR DOZ ÜRETİLMESİ GEREKİYOR

Uzmanlar, yeni tip corona virüse karşı etkin bir mücade için, etkili bir aşının yaklaşık 10 milyar üretilmesi gerektiğini daha önce açıklamıştı. Bu kapsamda Profesör , Sky News'e yaptığı açıklamada, potansiyel bir aşının halka erişmesinin olası gecikmeleri konusunda uyarılarda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

Son dakika: Coronavirüs aşısı iile ilgili çarpıcı tahmin! Tarih vererek uyardı

"AŞILARIN AYLARCA HATTA YILLARCA KORUMA SAĞLAYABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

"Önümüzdeki birkaç ay içinde dünyada 3. aşama insan deneyleri yapan çok sayıda aşının kesinleşmiş sonuçlarını bekliyoruz. Bağışıklık sistemi hakkında bildiklerimize dayanarak, bu aşılar tarafından tetiklenen bağışıklık tepkilerinin. en az birkaç ay, hatta belki yıllarca koruma sağlayacağını düşünüyorum.

Son dakika: Coronavirüs aşısı iile ilgili çarpıcı tahmin! Tarih vererek uyardı

AŞININ DÜNYAYA DAĞITILMASI EN AZ 9 AYLIK BİR SÜREÇ

Yılbaşına kadar bu aşı denemelerinden en az birinden olumlu sonuç alacağımıza inanıyorum. Bu durum hızlı ölçek büyütme ile önümüzdeki dokuz ay içinde dünyanın bazı bölgelerine yayılabilecek aşılama programlarına sahip olabileceğimiz anlamına geliyor.

"NORMAL HAYATA DÖNÜŞ OLARAK ALGILANMAMALI"

Umuyorum ki 21/22 kışından önce, elimizde halkın kullanıma açık etkili bir aşı olacak. Ancak insanlar aşının kullanımının onaylanmasını hemen normal hayata dönecekleri şeklinde algılamamalılar. Aşı dağıtım süreci ve üretim kapasitesiyle ilgli şirketler hala araştırma yapıyor ve bunun bir maliyeti olacak."

Son dakika: Coronavirüs aşısı iile ilgili çarpıcı tahmin! Tarih vererek uyardı

ÇİN'DE YÜZBİNLERCE DEVLET ÇALIŞANI AŞILANDI

NTV'de yer alan habere göre; 'ın sözleri Çin'in etkili ve güvenli bir aşı bulduğunu açıklamasının ardından geldi. Çin Ulusal Biotec Grubu'nun hukuk müşaviri Zhou Song, Sinofarm'ın geliştirdiği Sinovac adlı aşının yüz binlerce devlet çalışanına enjekte edildikten sonra etkili olduğunun kanıtlandığını belirtmişti.

Son dakika: Coronavirüs aşısı iile ilgili çarpıcı tahmin! Tarih vererek uyardı

İLK KEZ RUSYA ONAYLADI

Diğer taraftan Rusya, geçen ay "Sputnik V" adı verilen aşının kullanımını onaylamış ve aşının ikinci aşama klinik verilerinin sonuçlarında hastalığı yenecek kadar bağışıklık tepkisi oluşturduğu ve güvenli olduğu görülmüştü.

35 AŞI ADAYI İNSANLAR ÜZERİNDE TEST EDİLİYOR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 28 Ağustos itibarıyla dünya genelinde 'a karşı 35 aşı adayı klinik deneme, 145 aşı adayı ise klinik öncesi değerlendirme aşamasında bulunuyor.

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Son dakika: Coronavirüs aşısı ile ilgili çarpıcı açıklama! Tarih vererek uyardı
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