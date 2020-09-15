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Son dakika: 'da Hava Kuvvetleri'ne bağlı uçak düştü

'da eğitim uçuşu için kalkan Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait uçağın Pencap eyaletinde düştüğü belirtildi.

DHA
Giriş Tarihi: 15.9.2020 10:44 ABONE OL
Son dakika: Pakistan'da Hava Kuvvetleri'ne bağlı uçak düştü

Eğitim uçuşundaki Pakistan Hava Kuvvetleri uçağının Pencap eyaletinde düştüğü belirtildi.

Pakistan Hava Kuvvetleri'nden (PAF) yapılan açıklamada, rutin eğitim uçuşundaki bir PAF uçağının ülkenin Pencap eyaletinde bulunan Pindighep kasabasına düştüğü belirtildi. Olayda can kaybı yaşanmadığı ve pilotun güvenli bir şekilde uçağı terk ettiği ifade edildi. İlk belirlemelere göre, düşen uçağın 6'ncı nesil JF-17 savaş uçağı olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca, uçağın düşüş nedeninin araştırıldığı ifade edildi.

Pakistan medyası ise bunun bu yıl, PAF uçağının dahil olduğu 5'inci kaza olduğunu yazdı.

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Son dakika: Pakistan'da Hava Kuvvetleri'ne bağlı uçak düştü
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