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Son dakika: Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten açıklaması: Hazırız

Yunanistan Başbakanı Miçotakis son dakika açıklamasında bulundu. Miçotakis yaptığı açıklamasında; "Deniz yetki alanları konusunda Türkiye ile en kısa sürede görüşmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 15.9.2020 13:44 Son Güncelleme: 15.9.2020 14:03 ABONE OL
Son dakika: Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması: Hazırız

AB Komisyonu Başkanı Charles Michel'le Atina'da bir araya gelen Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye'ye acil mesaj gönderdi. Miçotakis, "Deniz yetki alanları konusunda Türkiye ile en kısa zamanda görüşmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ MESAJI

Son dönemde Türkiye karşıtı açıklamalarıyla öne çıkan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Charles Michel, bugün Yunanistan'ın başkenti Atina'yı ziyaret etti. Başbakan Kiryakos Miçotakis, Charles Michel'le görüşmesinin ardından kameraların karşısına geçti.

Yunan Başbakan Kiriakos Miçotakis , Türkiye ile deniz yetki alanlarını belirlemek için acil olarak görüşmeye hazır olduklarını açıkladı.

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Son dakika: Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması: Hazırız
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