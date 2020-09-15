Son dakika haberi: Doğu Akdeniz ve Ege'de gerilimi tırmandırmak için her yola başvuran Yunanistan, Türklerin yoğunlukta yaşadığı Batı Trakya'da ABD ile tatbikata başladı. Yunanistan, daha önce de İskeçe'de silahlı tatbikat gerçekleştirmiş, Türk mezarlarını kurşunlamıştı. Başkan Erdoğan, Yunanistan'ın bu küstah tavrına sert ifadeler ile yanıt vermiş, "Biz, soydaşlarımızın ölüsünü de, dirisini de yalnız bırakmayız. Vakti geldiğinde gereken neyse o yapılır" demişti.
Giriş Tarihi: 15.9.2020 09:31Son Güncelleme: 15.9.2020 09:38ABONE OL
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Son dakika: Yunanistan'dan gerilimi tırmandıran hamle! Adaların ardından şimdi de orada...