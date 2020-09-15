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: 'dan gerilimi tırmandıran hamle! Adaların ardından şimdi de orada...

haberi: ve Ege'de gerilimi tırmandırmak için her yola başvuran , Türklerin yoğunlukta yaşadığı 'da ABD ile tatbikata başladı. Yunanistan, daha önce de İskeçe'de silahlı tatbikat gerçekleştirmiş, Türk mezarlarını kurşunlamıştı. Başkan Erdoğan, Yunanistan'ın bu küstah tavrına sert ifadeler ile yanıt vermiş, "Biz, soydaşlarımızın ölüsünü de, dirisini de yalnız bırakmayız. Vakti geldiğinde gereken neyse o yapılır" demişti.

Giriş Tarihi: 15.9.2020 09:31 Son Güncelleme: 15.9.2020 09:38 ABONE OL
Son dakika: Yunanistan'dan gerilimi tırmandıran hamle! Adaların ardından şimdi de orada...
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Son dakika: Yunanistan'dan gerilimi tırmandıran hamle! Adaların ardından şimdi de orada...
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