Trump'ın damadı Kushner İsrail'e yanaşan Bahreyn Kralı'na Tevrat hediye etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve siyasi danışmanı olarak da bilinen Jared Kushner, İsrail ile bugün Beyaz Saray'da imzalayacakları anlaşmaya saatler kala,İsrail'e yanaşan Bahreyn Kralı Al Halife'ye Tevrat hediye etti. Beyaz Saray bugün TSİ 19.00'da Birleşik Arap Emirlikleri, (BAE) Bahreyn ve İsrail arasında imzalanacak 'normalleşme anlaşmasına' ev sahipliği yapacak.





FİLİSTİN'E İHANET ANLAŞMASI

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasındaki ilişkileri tamamen normalleştirmek üzere ABD'nin başkenti Washington'da bugün imzalanacak anlaşmaya bir çok ülkeden tepki yağıyor. Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, anlaşmanın imzalanacağı günü 'kara gün' olarak nitelendirdi.

Filistin'de İsrail ile normalleşme anlaşmasına tepkiler sürüyor

İsrail Başbakanı Netanyahu tepki çeken anlaşma için ABD'ye gidiyor

İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteri

Son dakika: ABD Başkanı Trump açıkladı! BAE'nin ardından Bahreyn de ihanete ortak oldu

BAE, normalleşmeyi güzel göstermek için ilhakın durdurulduğunu iddia ediyor