Ukrayna, Belarus’taki seçim sonucunu tanımadı

Belarus'ta seçim sonuçları ülkede infial yarattı. Ülkede protesto gösterilerinin ardı arkası kesilmedi. Hatta bazı ülkeler bu seçim sonucunu kabul etmedi. Belarus'un seçim sonucunu kabul etmeyen ülkeler arasında bugün bir yenisi daha eklendi.

"BELARUS HALKININ GERÇEK İRADESİNİ YANSITMIYOR"

Ukrayna Parlamentosu'nda bugün düzenlenen oturumda Belarus'taki gelişmelere dair ortak bir bildiri kabul edildi. 228 milletvekilinin lehte oy kullandığı metinde, Belarus'ta 9 Ağustos'ta düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinin 'özgür ve adil olmadığı' ve resmi seçim sonuçlarının Belarus halkının gerçek iradesini yansıtmadığı belirtildi.

"KABUL EDİLEMEZ"

Belarus'taki devlet başkanlığı seçimlerinde çok sayıda ihlal yapıldığı öne sürülen bildiride, "Muhaliflerin sindirilmesinin, hapse atılmasının, sandıklarda bağımsız gözlemcilere engeller çıkarılmasının, seçmenlerin iradelerini özgürce ifade etme haklarının ihlal edilmesinin ve iktidarın Belarus Merkez Seçim Komisyonu üzerinde tam kontrol sağlamasının kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

AB'NİN YAPTIRIM KARARINA DESTEK

'Belarus güvenlik güçlerinin aşırı güç kullanmasının' kınandığı bildiride, Avrupa Birliği'nin (AB), 'Belarus'taki seçimlere hile karıştırılması ve protestoculara şiddet uygulanmasından' sorumlu olan kişilere yönelik yaptırım uygulanması kararına da destek verildi.



Daha önce Litvanya Parlamentosu, Belarus'taki muhalefet lideri Svetlana Tihanovskaya'yı 'seçilmiş devlet başkanı' olarak tanıdığını duyurmuştu.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerini mevcut Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazandığının açıklanmasının ardından 'seçimlere hile karıştığını' iddia eden muhalifler protesto gösterilerine başlamıştı.

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