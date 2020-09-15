Vaka rekoru

Dünyanın düzenini değiştiren koronavirüs salgınında bilanço her geçen gün biraz daha ağırlaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, vaka sayısında yeni bir rekor kırıldığı bildirildi. DSÖ'ye göre, 13 Eylül Pazar günü dünya genelinde 307 bin 930 kişinin kovide yakalanmasıyla şimdiye kadarki günlük vaka sayısı en yüksek rakamlara ulaştı. DSÖ, 6 Eylül'de yaptığı açıklamalarda 306 bin 857 vaka sayısıyla en yüksek vaka sayısının kaydedildiğini açıklamıştı.Rekorun kırılmasına en büyük etki gösteren ülkelerin başında Hindistan, ABD ve Brezilya geliyor. DSÖ'nün açıklamalarına göre, rekorun kırıldığı gün Hindistan'da 94 bin 372, ABD'de 45 bin 523 ve Brezilya'da da 43 bin 718 vaka bildirildi. Uzmanlar, art arda dört gün boyunca 90 binin üzerinde günlük yeni koronavirüs vakası bildiren Hindistan'da durumun kontrolden çıkmaya başladığını kaydetti. Bu vakalar, temmuz ayıyla kıyaslandığında yüzde 84 civarında artış yaşandığı görülüyor. Ayrıca ülke, eylül ayının başından beri her gün binden fazla Kovid- 19 kaynaklı ölüm bildiriyor. Ülkedeki toplam vaka sayısı 5 milyona yaklaşırken ölü sayısı ise 79 bin 754'e ulaştı. ABD ise 6 milyon 708 bini aşkın vaka ile en çok vakanın görüldüğü ülkelerin başında yer alıyor. DIŞ HABERLER