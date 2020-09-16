Atina’dan şartlı görüşme mesajı

Atina'yı ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşmesinin ardından gazetecilere konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, deniz yetki alanları konusunda Türkiye ile derhal istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduklarını duyurdu. Ancak Yunan Başbakan diyalog için yine şart öne sürerek, "Türkiye gerginliği azaltma yönünde adım atarsa istikşafi görüşmelere derhal hazırız" dedi.Michel ise "Gerginliğin azaltılması için çaba harcıyoruz. Türkiye ile Yunanistan arasında yapılacak görüşmelere üçüncü bir ülke de katılabilir" dedi. Uluslararası ajanslar, diyalog için Türkiye'den gemilerini Doğu Akdeniz'den çekmesini isteyen Atina'nın dünkü "Görüşmeye hazırız" açıklamasında Oruç Reis'in Türkiye'ye dönüşünün etkili olduğu kaydedildi. Fakat, Türkiye'nin tercihinin ön koşulsuz diplomasi olduğunu dile getiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Oruç Reis'in limana bakım ve ikmal için geri çekildiğini söyledi. Daha önce Yunanistan bir kaç kez masadan kaçmış ve diyaloğa yanaşmamıştı. Doğu Akdeniz krizi patlak verdikten sonra Atina'nın inkar etmesine rağmen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in teyidi eşliğinde Türk- Yunan askeri heyetleri NATO karargahında teknik görüşmeler yürüttü. Türk-Yunan istikşafi görüşmeleri ise 2016'da durma noktasına gelmişti. Doğu Akdeniz krizine çözüm için Ankara ve Atina ile diyalog çağrısı yapan AB, 24-25 Eylül tarihlerindeki liderler zirvesinde de bu konuyu ele alacaktı.