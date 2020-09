Bakü'nün kurtuluş gününe görkemli kutlama!

Onursal Başkanlığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in yaptığı Türkiye Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) Bakü'nün kurtuluşunun 102. yılı nedeniyle şerefine düzenlenen gecede alkışlar Türkiye ile Azerbaycan kardeşliğine. Azerbaycan eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in önerisiyle 23 yıl önce Prof. Dr. İhsan Doğramacı tarafından kurulan TADİV, Azerbaycan Evi'nin gecesinde Kafkas İslam Ordusu Bakü'nün kurtuluşu gecesine Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alparslan Kavaklıoğlu, Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim, İstanbul Başkonsolosu Nermine Mustafayeva, AK Parti İstanbul Milletvekili, TBMM Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, AK Parti eski İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, ATV'nin izlenme rekorları kıran Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinin oyuncusu Ozan Akbaba'nın yanı sıra iş, sanat, siyaset ve medya dünyasından çok sayıda önemli isim katıldı. TADİV Azerbaycan Evi Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar'ın açılış konuşmasını yaptığı gecede her iki ülkenin istiklal marşları çalınıp, iki devlet tek millet vurgusu yapıldı.





OSMANLI'NIN SON ZAFERİ, TARİHE IŞIK TUTAN KARDEŞLİK



Karadeniz Ekonomik İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Arif Hacıyev, SOCAR CEO yardımcısı Mükayıl Yusufov, Şişli, Sarıyer ve Bakırköy belediye başkanlarının katıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Attar yaptı. 102. yıl önce yazılmış muhteşem zaferlerle yoğrulmuş bir tarihi kutladıklarını belirten TADİV Azerbaycan Evi Başkanı Prof. Dr. Attar, "Azerbaycan devlet diaspor başkanlığının desteği ile gerçekleşen Kafkas İslam Ordusunun 15 Eylül 1918 tarihindeki Bakü 'nün düşman işgalinden kurtuluşunun iki ülke arasındaki ilişliler tarihimize ve kardeşliğimize ışık tutmuştur. İnanmış kişilerin, Azerbaycan'ı sevenlerin, bir millet olduğumuzu tereddüt etmeden icraatlarıyla ortaya koyanların, Azerbaycan için canlarını, kanlarını kurban eden Kafkas İslam Ordusu şehitlerinin hikayesinin konuşulduğu bir tarihtir 15 Eylül. Bize emanet edilen son derece önemli olan bu tarihi , kardeşliğin mirasını yeteri kadar anlatmamız gerekiyor. Evini, barkını, doğduğu toprağını bırakarak 1918'de Bakü'yü kurtarmak için yollara düşen, çileli bir yolculuk sonrasında Bakü'yü kurtaran, bugünleri yaşamamızı sağlayan insanların , dolayısıyla Bir Millet İki Devletin hikayesinin anlatıldığı bir tarihir. Osmanlı'nın yurt dışındaki son zaferi Bakü'de olmuştur. Bu ordumuzun en zor koşullarda tek vücut olmasının en önemli göstergelerindendir" diye konuştu.

KAVAKLIOĞLU, TÜRKİYE HER ALANDA AZERBAYCAN'IN YANINDA



TADİV Azerbaycan Evi tarafından yapılan, Tovuz'dan TurAz'a belgeselinin gösterimi ile devam eden gecede kürsüye çıkan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alparslan Kavaklıoğlu konuşmasında kardeş Azerbaycan ile Türkiye arasında sağlam ve sarsılmaz bir kardeşliğin olduğuna işaret etti. Kafkas İslam Ordusu'nun Bakü zaferinin önemine değinen Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu, "Silahlı kuvvetlerimizin tüm sahalarda olduğu gibi her alanda kardeş Azerbaycan'ın yanında olmuştur. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de bu kardeşlik her iki ülke arasında sarsılmaz olacak" şeklinde konuştu. Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ve TBMM Türkiye Azerbaycan Parlamentolar arası dostluk grubu başkanı Şamil Ayrım konuşmalarında, iki ülke arasındaki ilişkilerin çimentosunu oluşturan Kafkas İslam Ordusunun Azerbaycandaki faaliyetleri ve önemi üzerinde durdular. Ermenistan tarafından stratejik önem arz eden Azerbaycan 'ın Tovuz iline yapılmış taaruz sonrasında Türk kamuoyunun gündeminde güncelliğini daha farklı bir heyecanla koruyan bir millet iki devlet hikayesinin güzelliğini yansıtan gece, Azerbaycanlı sanatçıların mini bir konser verildi.





15 EYLÜL 1918'DE NE OLMUŞTU

Kafkas İslam Ordusu



Bakü'nün İngiliz-Rus-Ermeni işgali altında olması ve Ermeni Taşnakların Bolşevik adı altında 20 binden fazla Azerbaycanlıyı katletmesi, genç cumhuriyetin varlığını tehdit etmekteydi. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra 8 Haziran 1918 senesinde Osmanlı Devleti ile aralarında Azerbaycan Milli Şurası da bulunan yeni Kafkasya devletleri arasında Batum Antlaşması imzalandı. Antlaşmada yer alan "dostluk ve karşılıklı yardım" maddesi gereğince Osmanlı Devleti, gerektiği takdirde Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'ne silahlı yardım yapmayı kabul etti. Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın kardeşi Nuri Paşa'nın komutasındaki çoğu eski muhacerete mensup askerlerden oluşan yaklaşık 20.000 kişilik Kafkas İslam Ordusunun Bakü uğrundaki vuruşmaları Haziran ayı sonlarında başladı. Azerbaycan'da ilk mücadele Gence'de Ermeni mahallesinde silahları toplarken vuku buldu. Kafkas İslam Ordusu 10 Haziran'da Gence'ye dahil olduğunda Kazağ, Tovuz'dan geçerken kendilerini sevinçle karşılayan halkın büyük kısmı orduya katıldı. Kafkas İslam Ordusunun Azerbaycan'da sevinçle karşılanışını 1937 senesinde Stalin tarafından Pan-Turanist, Pan-Türkçü diye itham edilerek kurşuna dizilen Ahmet Cevat, "Vefalı Türk geldi yene, selam Türkün bayrağına" sözlerini içeren 'Çırpınırdı Karadeniz' şiiriyle dile getirmekteydi.

Aliyev: Türkiye’yi tereddütsüz destekliyoruz Ticaret Bakanı Pekcan, Azerbaycan Meclis Başkanı Gafarova ile görüştü