Bill Gates'in babası 94 yaşında hayatını kaybetti

William Henry Gates II'in ailesi tarafından yapılan açıklamada, 94 yaşındaki Bill Gates'in babasının ABD'nin Washington eyaletinde bulunan yazlık evinde Pazartesi günü Alzheimer hastalığından hayatını kaybettiği ifade edildi.

Henry Gates'in ailesi sevdikleri büyüklerinin vefatını açıklarken, "Sosyal ve ekonomik eşitliğe özveri gösterirdi" ifadesini kullandı.

Bill Gates babasının vefatının ardından, "Babamın dirayeti, cömertliği, empatisi ve tevazu hali dünya genelinde birçok insanı etkilemiştir" sözlerini kullandı.

William Henry Gates II, 1998 yılında avukatlık mesleğinden emekli olmasının ardından Gates kuruluşunda görev alarak dünya sağlığı üzerine çalışmalar gerçekleştirdi.

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