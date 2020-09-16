“Çin’in aşısı kasım ayında başlayacak”

Salgında tespit edilen vaka sayısı, dünya genelinde 29 milyon 449 bini geçti. Virüs nedeniyle 932 bin 802 kişi yaşamını yitirdi. 21 milyon 280 bin 298 kişi iyileşti.
Çin:
Salgın Kontrol ve Önleme Merkezi, Çin'in geliştirdiği aşının kasım ayında yaygın olarak kullanılmaya başlayabileceğini duyurdu.
Rusya:
Halk sağlığı denetim ajansı Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova, ülkede geliştirilme aşamasında olan 26 koronavirüs aşısı olduğunu söyledi.
ABD:
Bir ilaç şirketinin yaptığı araştırmaya göre, Kovid-19 vakalarında kullanılan bir ilaca ek olarak iltihap sökücü bir hapın kullanılması durumunda iyileşme süresi bir gün kısalıyor. Bill Gates ise "Seneye 3 ya da 4 aşı bulunur" dedi.
Fransa:
Gece hayatı ve alkol tüketimine kısıtlama getirildi.
Avustralya:
Kovid-19'dan iki aydır ilk kez can kaybı yaşanmadı.
Hindistan:
Bin 54 kişi daha öldü.
Brezilya:
381 can kaybı daha.
Meksika:
228 kişi daha öldü.
Hollanda:
Araştırmaya göre koronavirüse yakalananlarda, iyileşme sonrası bir yıl ya da daha kısa sürede yine virüs görülebiliyor.