“Esad’a suikast emri vermek istemiştim”

ABD Başkanı Donald Trump, Fox'ta yayımlanan "Fox and Friends" programına katılarak gündemi değerlendirdi. Trump, 2017'deki kimyasal silah saldırısının ardından Suriye'de Beşar Esad'a suikast emri vermek istediğini ancak dönemin Savunma Bakanı Jim Mattis'in buna karşı çıktığını söyledi. "Esad'ı öldürmemiş olmaktan pişman olup olmadığı" sorusuna ise Trump, "Hayır değilim. Onun yaşamasıyla da ölmesiyle de başa çıkabilirim. İsteseydim onu öldürme şansım vardı ama Mattis buna karşıydı" yanıtını verdi.