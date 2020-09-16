Fransa'da çarpıcı anket sonucu! Macron gerçek lider değil...

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'da çarpıcı anket sonucu! gerçek lider değil...

'de girilimi tırmandırmaya yönelik saldırgan ve yayılmacı siyaset izleyen 'a bir tepki de kendi halkından geldi. 'da yapılan bir kamuoyu araştırması çarpıcı gereği gözler önüne serdi. gazetesi ve Ipsos/Sopra Steria kamuoyu araştırma şirketinin ortaklaşa yaptığı kamuoyu araştırmasına katılanların yüzde 82'si "Fransa'da düzeni sağlayacak gerçek bir lidere ihtiyaç var" dedi.

Giriş Tarihi: 16.9.2020 09:28 Son Güncelleme: 16.9.2020 09:38 ABONE OL
Fransa'da çarpıcı anket sonucu! Macon gerçek lider değil...

'da Ipsos/Sopra Steria araştırma şirketinin son araştırması ülkede Cumhurbaşkanı Emmanuel hükümetine duyulan güvenin azaldığını ortaya koydu. gazetesinde pazartesi günü yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, ankete katılanların yüzde 82'si "ülke içinde düzenin sağlanması için gerçek bir lidere ihtiyaç olduğunu" belirtti.

Fransa'da çarpıcı anket sonucu! Macon gerçek lider değil...

Bu oranın, geçtiğimiz yıl yapılan araştırmalara oranla yüzde 3'lük bir artış anlamına geldiği belirtildi. Eylül ayı başında YouGov tarafından yapılan bir anket de Fransız halkının yüzde 61'inin Cumhurbaşkanı 'u onaylamadığını ortaya koymuştu.

Fransa'da çarpıcı anket sonucu! Macon gerçek lider değil...

ÜLKE İÇİ TEPKİLER DEVAM EDİYOR

Yenişafak'ın haberine göre; Kasım 2018'den beri sarı yelekliler protestolarına sahne olan 'da halk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yönetiminden de memnun değil. BFM televizyonu için yapılan anket sonuçlarında, halkın yüzde 52'sinin 'un krizi çözüme kavuşturmak için attığı adımlara güvenmediği yer almıştı.

Fransa'da çarpıcı anket sonucu! Macon gerçek lider değil...

Öte yandan, 'un Yunanistan'ı kışkırtarak 'de gerilimi artırmasına yönelik ülke içinden tepkiler de gelmeye devam ediyor. Fransız L'Opinion gazetesi, Cumhurbaşkanı'nın Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'ın peşinden gitmesini eleştirerek, Fransa'nın bölgede tansiyonu düşürmesi gerektiğini yazdı.

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Fransa'da çarpıcı anket sonucu! Macron gerçek lider değil...
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