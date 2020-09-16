‘Tecavüzcüler asılmalı ya da hadım edilmeli

Pakistan'da geçtiğimiz hafta Lahor-Sialkot otoyolunda mahsur kalan iki çocuk annesi bir kadın, Gujjarpura bölgesinde iki kişinin silah zoruyla çocuklarının gözü önünde tecavüze uğramıştı. Olay ülkede infiale neden olurken Pakistan Başbakanı İmran Han, Lahor'da yaşanan tecavüz olayına değinerek "Hüküm giymiş tecavüzcüler alenen asılmalı ya da kimyasal veya cerrahi olarak hadım edilmeliler" dedi. Ancak idamın Avrupa Birliği (AB) tarafından Pakistan'a verilen "GSPPlus" ticaret statüsünü tehlikeye atabileceğini aktardı. Han, "Bu tür suçluları kalıcı olarak cezalandırmak için yeni yasalara ihtiyacımız var" dedi.