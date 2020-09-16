Yunanistan'dan flaş karar! Türkiye korkusu bunu da yaptırdı

Fransa'dan 18 savaş uçağı almaya hazırlanan Yunanistan, zorunlu askerlik süresini de uzatıyor. Başbakan Kiryakos Miçotakis, ülkede zorunlu askerlik hizmeti yaşının 18 olmasının planlandığını ve askerlik süresinin 9 aydan 12 aya çıkartılması için hazırlık yapacaklarını ifade etti. Yeni Şafak'ın haberine göre Emekli Korgeneral Yannis Baltzois "Bulunduğumuz şartlar içerisinde çok gerekli bir hamle olduğunu düşünüyorum" dedi. Açıklama "Yunanistan, Türkiye korkusu nedeniyle askerlik süresini uzattı" olarak yorumlandı.

GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile görüşmeye hazır olduklarını söyledi. Miçotakis, "Türkiye'den somut adım gördüğümüz durumda aramızdaki tek anlaşmazlık konusu (deniz yetki alanlarının belirlenmesi) için istikşafi görüşmelere derhal başlamaya hazırız" ifadesini kullandı.



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