ABD, İranlı 2 şirkete ve 45 kişiye yaptırım kararı aldı

ABD Hazine Bakanlığı, İran ile ilgili yeni bir kararı daha duyurdu. ABD, İranlı "siber tehdit grubuna" yaptırım kararı aldı.

KÖTÜ AMAÇLI YAZILIMLAR NEDENİYLE YAPTIRIM UYGULANDI

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin İranlı muhalifleri, gazetecileri ve uluslararası seyahat şirketlerini hedef alan kötü amaçlı yazılımlar ile siber saldırı düzenleyen 2 İranlı şirket ve bu şirketlerle bağlantılı 45 kişiye yaptırım kararı alındığı duyuruldu.

2 ŞİRKET YAPTIRIM LİSTESİNE ALINDI

Bakanlık, yaptırım listesine alınan şirketlerin Advanced Persistent Threat 39 ile Rana Intelligence Computing Company (Rana) adlı bir paravan şirket olduğunu açıklarken, her iki şirketinden İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı'nın (MOIS) kontrolünde olduğunu aktardı.

45 KİŞİ DAHA YAPTIRIM LİSTESİNDE



Hazine Bakanlığı, Rana'da görevli yönetici, programcı ve bilgisayar korsanlığı konusunda uzman olan toplam 45 kişinin MOIS'in tehdit olarak gördüğü uluslararası işletmelerin, kurumların ve uluslararası seyahat şirketlerinin ağlarına yapılan siber saldırılara destek verdiğini ifade etti. Bakanlık, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından MOIS'in Rana aracılığıyla bilgisayarlara izinsiz giriş yapmak için kullandığı 8 farklı kötü amaçlı yazılımı tespit edildiğini aktardı. Hazine Bakanlığı, yaptırımlar ile MOIS'in siber saldırılara devam etmesini engellemeye çalıştığını ve binlerce kişi ve kurumun mağduriyetini sona erdirmeyi amaçladığını vurguladı.

"DÜNYADAKİ İSTİKRARI BOZMAK İÇİN KULLANILIYOR"



Hazine Bakanı Steven Mnuchin şirketler hakkında yaptığı açıklamada, "İran rejiminin İstihbarat Bakanlığı bu şirketleri masum sivilleri ve şirketleri hedef almak ve dünyadaki istikrarı bozmak için bir araç olarak kullanıyor. ABD, güvenliği tehlikeye atan ve uluslararası seyahat sektörüne zarar veren siber saldırganlara karşı koymaya kararlı" dedi.

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