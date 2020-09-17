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'den 'a askeri anlamda özel statü

yönetiminin, 'ı yabancı ülkelere savunma ticareti ve güvenlik iş birliğinde fayda sağlayan " üyesi olmayan önemli müttefikler" (MNNA) statüsüne eklemeyi planladığı bildirildi

AA
Giriş Tarihi: 18.9.2020 01:48 ABONE OL
ABD'den Katar'a askeri anlamda özel statü

ABD yönetiminin, Katar'ı yabancı ülkelere savunma ticareti ve güvenlik iş birliğinde fayda sağlayan "NATO üyesi olmayan önemli müttefikler" (MNNA) statüsüne eklemeyi planladığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Arap Körfezi işlerinden sorumlu Bakan Yardımcısı Vekili Timothy Lenderking, telekonferans gerçekleştirerek, medya mensuplarına konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Katar'ın Körfez bölgesinde ABD için önemli müttefiklerden biri olduğunu belirten Lenderking, ekonomik iş birliğinin yanı sıra Orta Doğu'daki en büyük ABD askeri üssüne de ev sahipliği yapmasına dikkati çekti.

MNNA statüsü, bir ülkeye ABD'den askeri teçhizat ve eğitim almasının yanı sıra yedek malzeme, hızlandırılmış lojistik ve teknoloji erişime imkan sağlıyor.

Arap ülkelerinden Bahreyn ve Kuveyt'in de içinde olduğu 17 ülke MNNA statüsünde bulunuyor.

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ABD'den Katar'a askeri anlamda özel statü
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