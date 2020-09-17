Fransa’da polis şiddeti: Gözaltına aldığı kişinin kafasını ezdi

Fransa'da polis, tren istasyonunda 'bıçak bulundurmak ve maske takmama' nedeniyle gözaltına aldığı İngiliz vatandaşını kafasına basarak, çiğnedi.

Olay, Fransa'nın Centre bölgesindeki Orleans kentinde bir tren istasyonunda meydana geldi. İstasyondaki 42 yaşındaki bir İngiliz vatandaşının alkollü olduğu ve maske takmayı reddettiği polise ihbar edildi. İhbar üzerine olay yerine giden 2 polis memuru İngiliz vatandaşı gözaltına aldı.

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POLİS GÖZALTINA ALDIĞI KİŞİNİN KAFASINI EZDİ

Polis İngiliz uyruklu kişiyi gözaltına aldığı sırada şiddet uygularak, söz konusu kişiyi önce tekmeledi, daha sonra da kasına basarak çiğnedi. O anlar istasyondaki görgü tanıkları tarafından kayda alındı. Olay sırasında görgü tanıkları 'Sanki ABD. Korktuk diyerek" polisin şiddetinden şikayet.çi olduğunu ifade etti. Öte yandan polis sendikası polis memurlarını desteklediğini ve memurların gereğini yaptığını ifade etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve hastaneden taburcu edilen kişinin polis nezaretinde olduğu belirtildi.

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