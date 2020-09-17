Hint siyasetçi çamurda yıkanmanın koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendirdiğini iddia etti

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında Hindistan zor günler geçiriyor. Ülkede son bir günde 97 bin 894 yeni vaka tespit edildi. Son bir günde 1132 kişinin koronadan öldüğü açıklandı.

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Koronavirüs testi pozitif çıkan Hintli milletvekili Sukhbir Singh Jaunapuria, is koronavirüse karşı bağışıklığını güçlendirdiğini iddia ederek çamurda banyosu yaparak, sosyal medyadan video paylaştı. Çamur banyosu yapan ve deniz kabuğu üflediği anları paylaşan Hint siyasetçi, " Çamur banyosu koronavirüse karşı etkili. Tavsiye ederim" dedi. Jaunapuria, Hindistan parlamenosunda koronavirüs testi pozitif çıkan 24 milletvekilinden biri olarak olarak ifade edildi.

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