İhanet anlaşmasının ardından bir skandal daha! ABD İsrail Büyükelçisi'nden haddi aşan açıklama: Ortadoğu’nun kiralık katili Dahlan'ı...

KİRLİ PLANI BÖYLE ANLATTI

Friedman, işgal altındaki Batı Şeria'dan Yahudi rivayetlerine uygun bir şekilde Yahuda ve Samara diye söz ettiği röportajında, "Yahuda ve Samara'da yaşayan insanlar daha iyi bir hayat istiyorlar. Filistin halkının bunu anlayacak ve bunu gerçekleştirecek iradeye ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Friedman, Filistin yönetiminin tarihi akışın yanlış tarafında durduğunu savunarak, "Filistinlilerin yöneticileri, hala çok eski ve alakasız şikayetlerle uğraşıyorlar. 21'inci yüzyıla katılmaları gerekiyor, şu anda tarihin yanlış tarafındalar." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Yahudi asıllı ve eski bir Yahudi yerleşimci olan Friedman'ın, Filistin yönetimine eleştirilerinin dozunu artırması ve daha önce hiçbir ABD'li yetkilinin kullanmadığı dili kullanması dikkati çekti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Yasir Arafat'ın 2004'teki ölümünden kısa bir süre sonra 2005'te yapılan genel seçimlerde devlet başkanı seçilmişti.