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İspanyol STK gemisindeki göçmenler karaya ulaşmak için denize atladı

merkezli sivil toplum kuruluşu (STK) 'a ait geminin 'de kurtardığı düzensiz göçmenlerden bir bölümü, gemi Palermo kenti açıklarında beklerken karaya çıkmak için denize atladı. Denize atlayan göçmenlere, İtalyan polis helikopteri ve ekipleri müdahale etti. Göçmenler yeniden gemiye taşındı.

AA
Giriş Tarihi: 17.9.2020 16:55 ABONE OL
İspanyol STK gemisindeki göçmenler karaya ulaşmak için denize atladı

İtalyan basınına göre, 8-10 Eylül'de Orta Akdeniz'de üç kurtarma operasyonunda 275 düzensiz göçmeni kurtaran Open Arms gemisi, dün İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığının izniyle Sicilya'nın Palermo limanının birkaç yüz metre açığına kadar geldi.

Palermo limanına giriş iznini henüz alamayan ve açıkta bekleyen İspanyol STK gemisindeki 76 göçmen, bu sabah denize atlayarak karaya ulaşmaya çalıştı.

Denize atlayan göçmenlere, İtalyan polis helikopteri ve Sahil Güvenlik ekipleri müdahale etti. Göçmenler yeniden gemiye taşındı.

Open Arms'ın kurucularından Oscar Camps da Twitter hesabından göçmenlerin denize atladığı anları paylaştı.

Camps, kurtardıkları göçmenleri alması için yaptıkları çağrıların Malta tarafından sürekli reddedildiğini de belirtti.

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İspanyol STK gemisindeki göçmenler karaya ulaşmak için denize atladı
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