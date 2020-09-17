Kan donduran olay! Tüm ülke ayağa kalktı! 11 erkek yolunu kesti, sonrası korkunç...

TUZAK KURUP, TECAVÜZ ETTİLER

Arkadaşının davet ettiği yere giden Farah'ın 11 kişiden oluşan bir grup erkek tarafından tecavüze uğradığı ve 6 katlı binadan aşağıya atılarak öldürüldüğü kaydedildi. Farah'ın yakınları ise genç kızın, geçtiğimiz cuma öğle saatlerinde evden çıktığını ve daha sonra Farah'ın cesedinin Medina Hastanesi'ndeki morgda olduğunu öğrendikleri bir telefon aldıklarını belirtti.