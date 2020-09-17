Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Kan donduran olay! Tüm ülke ayağa kalktı! 11 erkek yolunu kesti, sonrası korkunç...

Kan donduran olay! Tüm ülke ayağa kalktı! 11 erkek yolunu kesti, sonrası korkunç...

SON DAKİKA HABERİ: 'nin Mogadişu kentinde kan donduran bir olay yaşandı. 19 yaşındaki Hamdi Mohamed Farah isimli genç kıza, 11 erkek tecavüz etti. Tecavüzün ardından kız 6 katlı bir binadan aşağı atılarak öldürüldü. Ülkede olayın duyulması sonrası infial yaşandı.

DHA
Giriş Tarihi: 17.9.2020 16:47 Son Güncelleme: 17.9.2020 17:03 ABONE OL
Son dakika: Kan donduran olay! Tüm ülke ayağa kalktı! 11 erkek yolunu kesti, sonrası korkunç...

'nin başkenti Mogadişu'da 19 yaşındaki Hamdi Mohamed Farah, 11 erkek tarafından toplu tecavüze uğradıktan sonra 6 katlı bir binadan aşağıya atılarak öldürüldü.

Son dakika: Kan donduran olay! Tüm ülke ayağa kalktı! 11 erkek yolunu kesti, sonrası korkunç...

'nin başkenti Mogadişu'da 19 yaşındaki Hamdi Mohamed Farah, 11 erkek tarafından toplu tecavüze uğradıktan sonra öldürüldüğü belirtildi. Yerel medyada yer alan haberlere göre, 19 yaşında öğrenci olduğu ifade edilen Farah'ın arkadaşı tarafından başkent Mogadişu'nın Wabari bölgesindeki bir yere davet edildiği kaydedildi.

Son dakika: Kan donduran olay! Tüm ülke ayağa kalktı! 11 erkek yolunu kesti, sonrası korkunç...

TUZAK KURUP, TECAVÜZ ETTİLER

Arkadaşının davet ettiği yere giden Farah'ın 11 kişiden oluşan bir grup erkek tarafından tecavüze uğradığı ve 6 katlı binadan aşağıya atılarak öldürüldüğü kaydedildi. Farah'ın yakınları ise genç kızın, geçtiğimiz cuma öğle saatlerinde evden çıktığını ve daha sonra Farah'ın cesedinin Medina Hastanesi'ndeki morgda olduğunu öğrendikleri bir telefon aldıklarını belirtti.

Son dakika: Kan donduran olay! Tüm ülke ayağa kalktı! 11 erkek yolunu kesti, sonrası korkunç...

Polis yaptığı açıklamada geçtiğimiz pazartesi günü olayla ilgili 11 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. Genç kızın öldürülmesi ülkede infiale yol açarken, olayla ilgili bir çok siyasetçi ve halk tepki gösterdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kan donduran olay! Tüm ülke ayağa kalktı! 11 erkek yolunu kesti, sonrası korkunç...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA