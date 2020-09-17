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kıyameti yaşıyor! Koronavirüs son 24 saatte 300 kişinin daha canını aldı

'da son 24 saatte 300 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 4 bin 444 kişi arttı.

DHA
Giriş Tarihi: 17.9.2020 10:01 Son Güncelleme: 17.9.2020 10:03 ABONE OL
Meksika kıyameti yaşıyor! Koronavirüs son 24 saatte 300 kişinin daha canını aldı

Meksika'da son 24 saatte 300 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 4 bin 444 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 4 bin 444 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 680 bin 931 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 300 kişi artarak 71 bin 978'e ulaştı.

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Meksika kıyameti yaşıyor! Koronavirüs son 24 saatte 300 kişinin daha canını aldı
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