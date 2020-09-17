Mescid-i Aksa’yı teslim ettiler

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasını Washington'da imzalamasına tepkiler çığ gibi büyüyor. Filistinliler imzanın atıldığı 15 Eylül'ü "Kara Gün" olarak nitelendirdi. Filistin'in dört bir köşesinde BAE ve Bahreyn başta olmak üzere birçok ülke sert şekilde protesto ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump, imza töreninde 5-6 Arap ülkesinin daha sırada olduğunu söyledi. Fas, Sudan ve Lübnan'ı da sırada olduğu ileri sürüldü. Filistinliler ve uzmanlar ayrıca, söz konusu anlaşmayı Mescid-i Aksa'nın da İsrail'e teslimiyeti şeklinde yorumluyor.



YENİ İNTİFADA ÇAĞRISI

Gösterilerine devam eden Filistinliler, diğer taraftan da İsrail'in ilhak planının yanı sıra normalleşme anlaşması sonrasında yeni bir halk ayaklanması (İntifada) başlatmayı tartışılıyor. Filistin Kurtuluş Örgütü'nden (FKÖ) de anlaşma hakkında "Arap rejimleri tarihinde kara bir gün" açıklaması yapıldı.



ÖNCE BÖLECEKLER

Al Jazeera'ya konuşan uzmanlara göre ise anlaşma statükoyu ihlal ettiği için Mescid-i Aksa'nın da bölünmesinin önünü açabilir. Filistinliler yıllardır İsrail yönetiminin Mescid-i Aksa'yı tıpkı El Halil'deki İbrahim Cami'si gibi önce böleceğini sonra da Yahudilere vereceğini savunuyor. FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, BAE ve Bahreyn'in anlaşmayı imzalayarak, Mescid-i Aksa'nın İsrail egemenliğine bırakılmasını onayladığını söyledi. Ureykat "1967 sınırlarını, Doğu Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı ve Kıyamet Kilisesi'ni zikretmeden iki devletten bahseden kişi, Filistin devletinden Yüzyılın Anlaşması'ndaki haliyle bahsediyor demektir" dedi.



FANATİK YAHUDİLERDEN BASKIN

Mescid-i Aksa, Kovid-19 salgınındaki artış nedeniyle 18 Eylül cuma namazından sonra 3 haftalığına ibadete kapalı tutulacak. Öte yandan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, 126 fanatik Yahudinin İsrail polisi korumasında dün Mescid-i Aksa'ya baskını gerçekleştirdiğini açıkladı.



ELİNDE 3.500 FİLİSTİNLİ'NİN KANI VAR

BAE ve Bahreyn'in barıştığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu döneminde 3 bin 500'e yakın Filistinli katledildi. İsrail saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerden 799'u çocuk, 342'si de kadın. Netanyahu, iki kez de Gazze'ye büyük çaplı saldırı emri verdi.



BEYAZ SARAY'DA İMZA GAZZE'YE BOMBA

Beyaz Saray'da imzalar atılırken, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları'na ait hedeflere hava saldırısı düzenledi.

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