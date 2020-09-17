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Rusya ülkenin doğusuna sevk edecek

, ülkenin doğusu ile ilgili aldıkları kararı kamuoyuyla paylaştı. Rusya'nın sınırındaki 'nde bulunan iki uçaksavar füze bataryasının sistemleriyle iki uçaksavar füze bataryasının ise Buk-M1-2 sistemleriyle donatılacağı belirtildi.

AA
Giriş Tarihi: 17.9.2020 19:49 ABONE OL
Rusya ülkenin doğusuna S-400 sevk edecek

Rusya'dan yeni S-400 hamlesi geldi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkenin Çin sınırındaki Doğu Askeri Bölgesi'ni güçlendirmek için yeni bir karar aldıklarını açıkladı.

DOĞU ASKERİ BÖLGESİ'Nİ GÜÇLENDİRME KARARI

Şoygu, Rusya Savunma Bakanlığı nezdinde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Rus ordusuna bağlı Doğu Askeri Bölgesi'ndeki askeri varlıklarını güçlendireceklerini belirtti.

Yıl sonuna kadar bölgeye 500 yeni askeri ekipman sevk edileceğine işaret eden Şoygu, "Özellikle burada bulunan iki uçaksavar füze bataryası S-400 sistemleriyle, iki uçaksavar füze bataryası ise Buk-M1-2 sistemleriyle donatılacak." dedi.

"ÇEŞİTLİ ÖNLEMLER TASARLANIYOR"

Şoygu, gelecek yıl Doğu Askeri Bölgesi'nde bulunan askeri ekipman ve altyapıya yatırımlar yapılacağını vurgulayarak, "Doğu bölgelerinde askeri-siyasi durum gergin kalmaya devam ediyor ve meydana gelen tehditleri etkisiz hale getirmek için çeşitli önlemler tasarlanıyor." diye konuştu.

Rusya'nın 5 ana askeri bölgesinden biri konumundaki Doğu Askeri Bölgesi'nin merkezi, ülkenin Çin sınırına 30 kilometre uzaklıktaki Habarovsk şehrinde bulunuyor.

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Rusya ülkenin doğusuna S-400 sevk edecek
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