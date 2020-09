Son dakika | Dünyayı sarsan coronavirüs iddiası! Çinli virologdan korkunç açıklama: Özel olarak geliştirildi

Çinli viroloğun bu inanılmaz iddiaları meslektaşları tarafından bilimsel olmadığı ve komplo teorisine benzediği söylenerek yalanlandı. Ancak Yan'ın raporu yayınlandığı Zenodo adlı sitede 150 binden fazla okundu ve sosyal medyada paylaşıldı. ABD'li medya kuruluşları da sürekli olarak Yan'la röportaj yapıp iddiaları gündeme taşımaya devam ediyor.

Yan'ın raporunu yayınlayan Zenodo adlı site Rule of Law Society and the Rule of Law Foundation adlı iki kuruluş tarafından fonlanıyor. Bu kurumlarla ilgili oldukça dikkat çeken bir durum da gözden kaçmadı. Fonlamanın ardında Trump'ın dolandırıcılıkla suçlanan eski danışmanı Steve Bannon ve Amerika'da yaşayan Çin karşıtı emlak milyarderi iş insanı Guo Wengui var. Guo Wengui'in Trump'la yakın ilişkiler içinde olduğu biliniyor.