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Son dakika: Sessizliği ile dikkat çeken Komisyon Başkanı Leyen'den küstah sözleri! 'ı görmezden geldi

Son dakika haberi: ile arasında Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim sonrası sessizliğini koruyan Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ilk kez onuştu. Doğu Akdeniz konusunda beklendiği gibi Yunanistan'a arka çıkan Leyen, Türkiye'nin gerilimi artıracak adımlardan uzak durması gerektiğini belirtti, Yunanistan'ın kural tanımayan tavrına ise değinmedi. Leyen, birçok konuda Türkiye karşıtı söylemleri ile tepki çekmişti.

Giriş Tarihi: 17.9.2020 09:42 Son Güncelleme: 17.9.2020 09:56 ABONE OL
Son dakika: Sessizliği ile dikkat çeken AB Komisyon Başkanı Leyen'den küstah Türkiye sözleri! Yunanistan'ı görmezden geldi

Doğu Akdeniz'de gerilim sürerken, Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in sessizliği dikkat çekmişti. Leyen sessizliğini, Avrupa Parlamentosu'nda, "Birliğin Durumu" başlıklı yıllık konuşmasında bozdu. Doğu Akdeniz ile ilgili görüşlerini ilk kez açıktan belirten Leyen, bekleneni yaptı ve şaşırtmadı. 'ı kollayan, gerilimin 'den kaynaklandığını öne süren bir tavır sergileyen Leyen, "Türkiye önemli bir komşu ve her zaman öyle olacak ancak harita üstünde yakın olsak da aramızdaki mesafenin büyüdüğü görülüyor" dedi.

Son dakika: Sessizliği ile dikkat çeken AB Komisyon Başkanı Leyen'den küstah Türkiye sözleri! Yunanistan'ı görmezden geldi

LEYEN BEKLENENİ YAPTI

Doğu Akdeniz konusunda bugüne kadar konuşmayan Komisyon Başkanı Leyen, dün yaptığı konuşmada, " önemli bir komşu ve her zaman öyle olacak ancak harita üstünde yakın olsak da aramızdaki mesafenin büyüdüğü görülüyor" diyerek 'a arka çıktı.

Son dakika: Sessizliği ile dikkat çeken AB Komisyon Başkanı Leyen'den küstah Türkiye sözleri! Yunanistan'ı görmezden geldi

"BUNLAR KOMŞULARININ GÖZÜBÜ KORKUTMAK İÇİN GEREKÇE DEĞİL"

'yi Suriyeli mülteciler konusunda yalnız bıraktığı sır olmayan , sözlerini de tutmamıştı. Leyen, vaat edilen ödemelerin küçük bir kısmının yapılmasına rağmen mülteci konusunda AB'nin gerekli desteği verdiğini savundu, "Hatrı sayılır bir kaynak sağladık. Bunlar, komşularının gözünü korkutmak için gerekçe değil" diye konuştu.

Son dakika: Sessizliği ile dikkat çeken AB Komisyon Başkanı Leyen'den küstah Türkiye sözleri! Yunanistan'ı görmezden geldi

TÜRKİYE'NİN ADAY ÜLKE STATÜSÜNÜ GÖRMEZDEN GELEREK KONUŞTU

'nin aday ülke statüsünü görmezden gelen bir söylem benimseyen Von der Leyen, "Doğu Akdeniz'de gerginliğin düşürülmesi hepimizin ortak çıkarınadır.

Son dakika: Sessizliği ile dikkat çeken AB Komisyon Başkanı Leyen'den küstah Türkiye sözleri! Yunanistan'ı görmezden geldi

Son günlerde 'nin arama gemisinin limana dönmesi bu yöndeki olumlu bir adımdır. Tek taraflı adımlardan kaçınılması ve iyi niyetle müzakereleri devam ettirmek istikrar ve kalıcı çözüme tek çıkar yoldur" şeklinde konuştu.

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Son dakika: Sessizliği ile dikkat çeken AB Komisyon Başkanı Leyen'den küstah Türkiye sözleri! Yunanistan'ı görmezden geldi
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