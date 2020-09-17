Son dakika: Sessizliği ile dikkat çeken AB Komisyon Başkanı Leyen'den küstah Türkiye sözleri! Yunanistan'ı görmezden geldi

Doğu Akdeniz'de gerilim sürerken, AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in sessizliği dikkat çekmişti. Leyen sessizliğini, Avrupa Parlamentosu'nda, "Birliğin Durumu" başlıklı yıllık konuşmasında bozdu. Doğu Akdeniz ile ilgili görüşlerini ilk kez açıktan belirten Leyen, bekleneni yaptı ve şaşırtmadı. Yunanistan'ı kollayan, gerilimin Türkiye'den kaynaklandığını öne süren bir tavır sergileyen Leyen, "Türkiye önemli bir komşu ve her zaman öyle olacak ancak harita üstünde yakın olsak da aramızdaki mesafenin büyüdüğü görülüyor" dedi.