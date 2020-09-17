Son dakika: Sessizliği ile dikkat çeken AB Komisyon Başkanı Leyen'den küstah Türkiye sözleri! Yunanistan'ı görmezden geldi

Doğu Akdeniz'de gerilim sürerken, AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in sessizliği dikkat çekmişti. Leyen sessizliğini, Avrupa Parlamentosu'nda, "Birliğin Durumu" başlıklı yıllık konuşmasında bozdu. Doğu Akdeniz ile ilgili görüşlerini ilk kez açıktan belirten Leyen, bekleneni yaptı ve şaşırtmadı. Yunanistan'ı kollayan, gerilimin Türkiye'den kaynaklandığını öne süren bir tavır sergileyen Leyen, "Türkiye önemli bir komşu ve her zaman öyle olacak ancak harita üstünde yakın olsak da aramızdaki mesafenin büyüdüğü görülüyor" dedi.
LEYEN BEKLENENİ YAPTI
Doğu Akdeniz konusunda bugüne kadar konuşmayan AB Komisyon Başkanı Leyen, dün yaptığı konuşmada, "Türkiye önemli bir komşu ve her zaman öyle olacak ancak harita üstünde yakın olsak da aramızdaki mesafenin büyüdüğü görülüyor" diyerek Yunanistan'a arka çıktı.
"BUNLAR KOMŞULARININ GÖZÜBÜ KORKUTMAK İÇİN GEREKÇE DEĞİL"
Türkiye'yi Suriyeli mülteciler konusunda yalnız bıraktığı sır olmayan AB, sözlerini de tutmamıştı. Leyen, vaat edilen ödemelerin küçük bir kısmının yapılmasına rağmen mülteci konusunda AB'nin gerekli desteği verdiğini savundu, "Hatrı sayılır bir kaynak sağladık. Bunlar, komşularının gözünü korkutmak için gerekçe değil" diye konuştu.
TÜRKİYE'NİN ADAY ÜLKE STATÜSÜNÜ GÖRMEZDEN GELEREK KONUŞTU
Türkiye'nin aday ülke statüsünü görmezden gelen bir söylem benimseyen Von der Leyen, "Doğu Akdeniz'de gerginliğin düşürülmesi hepimizin ortak çıkarınadır.
Son günlerde Türkiye'nin arama gemisinin limana dönmesi bu yöndeki olumlu bir adımdır. Tek taraflı adımlardan kaçınılması ve iyi niyetle müzakereleri devam ettirmek istikrar ve kalıcı çözüme tek çıkar yoldur" şeklinde konuştu.