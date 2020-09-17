Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Tayland'da milletvekili parlamentoda porno izlediği ortaya çıktı

'da milletvekili parlamentoda porno izlediği ortaya çıktı

'dan gelen son dakika bilgilerine göre, parlamentoda bir milletvekili telefonundan porno izlerken görüntülendi. Tayland'da adlı milletvekili parlamentoda cep telefonundan porno izlerken görüntülendi. Olay ülkede geniş yankı ve tepki buldu.

DHA
Giriş Tarihi: 17.9.2020 16:27 Son Güncelleme: 17.9.2020 16:34 ABONE OL
Tayland'da milletvekili parlamentoda porno izlediği ortaya çıktı

Tayland parlametosunda şoke eden bir olay yaşandı. Tayland'da parlamentoda 2021 yılı bütçe maratonunda şaşkınlık yaratan bir olay yaşandı. Meclis'te bütçe hakkında konuşma yapması gereken Ronnathep Anuwat adlı milletvekili sırada telefonundaki cinsel içerikli video ve fotoğraflara bakarken objektife takıldı.

Parlemanto muhabirleri tarafından farkedildiğini fark eden Anuwat, telefonunu kapatarak, " Virüs içerikli bilgilendirme geldi" diyerek kendini savundu. Anuwat'ın gazetecilere haber yapmamaları konusunda da ricada bulunduğu ifade edildi.

Son dakika: İhanet anlaşmasının ardından bir skandal daha! ABD İsrail Büyükelçisi'nden haddi aşan açıklama! Filistin'den sert tepki

ARKADAŞINA GÖNDER
Tayland'da milletvekili parlamentoda porno izlediği ortaya çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA