Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle ölümler arttı

KOVİD-19 salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 30 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 4 bin 399 oldu.

SON 24 SAATTE 30 CAN KAYBI

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bir günde ülke genelinde Kovid-19'dan 30 kişi hayatını kaybetti ve 593 yeni vaka tespit edildi.

VAKA SAYISI 328 BİN OLDU

Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 399'a, vaka sayısı ise 328 bin 144'e yükseldi. Ülkede sağlığına kavuşan hasta sayısı da 307 bin 207'ye ulaştı.

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