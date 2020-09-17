Tarih cahillerinin linç kampanyası! Doğu Ege adaları nasıl kaybedildi?

Çavuşoğlu açıklamasında, "Geçmişte bu adayı (Meis) İtalyanlara vermişiz. İtalyanlar daYunanistan'a vermiş. Adaları verdiğimiz anlaşmaları ders kitaplarında büyük başarı gibi anlatmaya çalıştılar ama maalesef bu konuda böyle olmadığını görüyoruz" demişti.

Sosyal medyada başlatılan linç kampanyasında Çavuşoğlu'nun tarih bilgisinin yetersiz olduğu ileri sürüldü. Oysa gerçekler, Çavuşoğlu'na yüklenen organize grupların tarih cahili olduğunu gösteriyor.

Söz konusu adalar Lozan Anlaşması ile Türkiye'nin elinden çıktı. Lozan'ın 15. maddesinde

"Türkiye, aşağıda sayılan adalar üzerindeki tüm hak ve senetlerinden İtalya yararına vazgeçer" deniliyor. O adalar şöyle sıralanıyor:

Astampalya (Astropalia), Kodoş (Rhodes), Kalki, Skarpanto, Kazos (Casso), Piskopis (Tilos), Misiros (Misyros), Kalimnos (Kalymnos), Lcros, Patmos, Lipsos (Lipso), Sombeki (Simi) ve Istanköy (Koş) Adaları ile bunlara bağlı olan adacıklar ve Meis (Castellorizo) Adası.

Daha sonra İtalyanlar Trablus ve Bingazi karşılığında 12 adadan çıktılar. Ancak Balkan Savaşları başlayınca işgali devam ettirdiler. 2. Dünya Savaşı sonunda ise Doğu Ege adalarını Yunanistan'a bıraktılar.