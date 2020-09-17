‘Yunanistan adaya ağır silahlar yığmış’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldığı canlı yayında önemli açıklamalar yaptı: "Atina beklediği desteği bulamadı. Şimdi ise Oruç Reis'in limana dönmesine pozitif mesajlar vermeye başladılar. Doğruları söylemiyorlar. Sevilla haritasından vazgeçmeleri gerekiyor. 1974'te adaları silahlandırdıklarını söylediler. Türkiye'den bu adalara hiçbir saldırı olmadı. Tüm dünyanın bildiği konuda burada 'silahlandırmadık' diyorsa o zaman yapacak bir şey yok. Orada ağır silahlar var. Anlaşmaya uygun olmayan silahlar var. Yunanistan Rum kesimiyle beraber 'Siz bizi desteklemezseniz Belarus tasarısına veto vereceğiz' diye AB'yi rehin alıyorlar. Fransa'nın ise derdi şu: AB liderliğine oynuyor, Orta Doğu'nun da liderliğine oynuyor. Her konuda kendisine rol biçiyor." ANKARA