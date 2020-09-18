ABD: Abbas’ı Dahlan ile değiştireceğiz

ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, ülkesinin Fetih Hareketi'nden ihraç edilen Muhammed Dahlan'ı Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın yerine getirmeyi düşündüğünü söyledi. Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü, İsrael HaYom gazetesinde yayımlanan bu açıklamaya "Tehdit politikası başarısızlığa mahkum olacak" sözleriyle tepki gösterdi. Gazete de Friedman'ın tepki çeken ifadesini "Abbas'ı Dahlan ile değiştirmeyi düşünmüyoruz" şeklinde değiştirerek, skandalı örtmeye çalıştı.İSRAIL istihbarat servisi MOSSAD'ın Başkanı Yossi Cohen, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Bahreyn'den sonra Suudi Arabistan'ın da yakında Tel Aviv ile normalleşme anlaşmasına varacağını açıkladı. Cohen, İsrail'in Kanal12 televizyonuna yaptığı açıklamada, BAE ile Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasının Arap ülkeleriyle ilişkilerindeki "cam duvarı" kırdığını belirterek, "Suudi Arabistan da İsrail ile normalleşme yolunda " dedi.