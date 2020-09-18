Delil kararttılar

SuudiArabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda Suudi yetkililerce katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katillerinin de arasında bulunduğu 20 şüpheliye yönelik İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Dava dosyasına giren belgelerde BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Dr. Agnes Callamard'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'la cinayetten 6 ay sonra 4 Nisan 2019 tarihinde ikinci bir görüşme gerçekleştirdiği gün yüzüne çıktı. Görüşme tutanağına göre Callamard, Arabistan'daki yargılamanın göstermelik olduğunu söyledi. Fidan da, Konsolosluk rezidansının olayın üstünden 13 gün geçtikten sonra arama yapılabildiğini söyleyerek Suudi yetkililerin birçok zorluk çıkardığını belirtti. Görüşme tutanaklarına göre BM ekibinde yer alan kıdemli soruşturma memuru Paul Johnston da Fidan'a adli tıp yetkililerinin olaydan sonra tespit ettikleri bir delil olup olmadığını sordu. Fidan daduvarların boyanması sebebi ile birçok delilin karartıldığını söyledi.