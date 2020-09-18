Doğu Akdeniz’de barış için Atina’ya tarihi fırsat

Dişışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN Türk'te katıldığı programda gündemi değerlendirdi. Çavuşoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel'e Yunanistan'ın Oruç Reis gemisinin bakım ve ikmal sürecini bir fırsat olarak değerlendirilebileceğini söylediğini aktardı. Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in son zamanlarda Doğu Akdeniz konusunda yaptığı açıklamalara ilişkin, "2-3 gündür Yunanistan Başbakanı'ndan gelen mesajlar daha ılımlı. Yunanistan'ın Oruç Reis gemisinin ikmal ve bakım için Antalya Limanı'na dönmesini fırsat bilerek daha pozitif mesaj vermeye başladı ama bir taraftan da 'Bunun daha fazlasını istiyoruz.' diyerek, maksimalist tutumlarını da sürdürüyorlar" dedi. Çavuşoğlu, geminin, rutin ve periyodik bir bakım çalışması nedeniyle limana çekildiğini, bunun taviz verildiği anlamına gelmediğini vurguladı. "Almanya kesinlikle daha sağduyu sahibi, kesinlikle daha objektif. Bizim haklı olduğumuzu da teslim ediyorlar. Fransa bu gerginlikleri artırarak silah satmak istiyor" diyen Çavuşoğlu, Türkiye ile Mısır arasındaki halihazır ilişkilerle ilgili, "Mısırla görüşülmüyor değil. İstihbarat düzeyinde görüşmeler var" dedi. ANKARADişışleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs konusundaki açıklamasını değerlendirdi. Aksoy, "Ada'da bir ortaklık kurulmak isteniyorsa, bunun temel koşulu olan siyasi eşitliğin Rum tarafınca önceden kabul edilmesi ve yeni bir müzakere sürecinin bunun üzerine inşa edilmesi gerekir" dedi. Bu arada Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin tavsiye kararının kabul edilemez olduğunu bildirdi. Açıklamada; AP, AB ve AB üyesi devletlerin, üçüncü ülkelerin sınırları ile yetki alanlarını belirleme yetkisinin bulunmadığı vurgulandı.