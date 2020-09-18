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Fransa Maliye Bakanı Le Maire, Covid-19’a yakalandığını açıkladı

, KOVİD-19 testi yaptırdığını ve testinin sonucunun pozitif olduğunu duyurdu. Bakan Le Maire, sosyal medyadan duyurduğu haberinde ayrıca semptomlarının olmadığını ve 7 gün karantinada kalacağını ifade etti.

İHA
Giriş Tarihi: 18.9.2020 23:17 Son Güncelleme: 18.9.2020 23:18 ABONE OL
Fransa Maliye Bakanı Le Maire, Covid-19’a yakalandığını açıkladı

Dünya korona virüsle mücadele ediyor. ABD'den sonra Fransa'da da vaka ve ölüm sayıları günden güne artıyor.

FRANSA MALİYE BAKANI TESTİNİN POZİTİF ÇIKTIĞINI AÇIKLADI


Korona virüs salgını Fransa'da etkisini arttırmaya devam ediyor. Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

"SEMPTOMLARIM YOK, 7 GÜN TECRİTTE KALACAĞIM"

Le Maire, herhangi bir semptomunun bulunmadığını ve görevlerini yerine getirmeye devam edeceğini açıkladı. Evinde kendini tecrit altına aldığını belirten Bakan Le Maier, "7 gün tecritte kalacağım" dedi.

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Fransa Maliye Bakanı Le Maire, Covid-19’a yakalandığını açıkladı
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