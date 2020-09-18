Fransa Maliye Bakanı Le Maire, Covid-19’a yakalandığını açıkladı

Dünya korona virüsle mücadele ediyor. ABD'den sonra Fransa'da da vaka ve ölüm sayıları günden güne artıyor.

FRANSA MALİYE BAKANI TESTİNİN POZİTİF ÇIKTIĞINI AÇIKLADI



Korona virüs salgını Fransa'da etkisini arttırmaya devam ediyor. Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

"SEMPTOMLARIM YOK, 7 GÜN TECRİTTE KALACAĞIM"

Le Maire, herhangi bir semptomunun bulunmadığını ve görevlerini yerine getirmeye devam edeceğini açıkladı. Evinde kendini tecrit altına aldığını belirten Bakan Le Maier, "7 gün tecritte kalacağım" dedi.

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