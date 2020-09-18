Hollanda’da 12. cinayet

Hollanda'da vurularak öldürülen Türk işadamlarının ardı arkası kesilmiyor. Ülkede son 2,5 yıl içinde öldürülen Türk işadamı sayısı 12'ye ulaştı. Son olarak işadamı Mehmet Tahiroğlu vuruldu. Cinayet, Rotterdam'da gerçekleşti. Çarşamba akşamı işlenen cinayette 3 çocuk babası Trabzonlu Mehmet Tahiroğlu (52) otomobili içinde vurularak öldürüldü. Olay yerinde hayatını kaybeden Tahiroğlu, sevenlerini yasa boğdu. Türklerin yoğun olarak yaşadığı Rotterdam'ın Feyenoord bölgesindeki Paralelleweg sokağında vurulan Tahiroğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi.