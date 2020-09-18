Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Irak’ta Amerikan Enstitüsü’ne bombalı saldırı

’ta ’ne

’ın güneyindeki Necef kentinde 'nde meydana geldiği belirtildi. Kent merkezindeki el-Gadri bölgesinde yer alan Amerikan Enstitüsü’nün içerisine yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bina hasar görürken can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

Giriş Tarihi: 18.9.2020 09:32 Son Güncelleme: 18.9.2020 09:33 ABONE OL
Irak’ta Amerikan Enstitüsü’ne bombalı saldırı

Irak'ın güneyindeki Necef kentinde Amerikan Enstitüsü'nde patlama meydana geldiği belirtildi.

BOMBALI SALDIRI

Irak'ta Ocak ayından bu yana ABD askeri üsleri ve misyonlarını hedef alan saldırılar kapsamında Necef kentinde bulunan ve İngilizce eğitim veren Amerikan Enstitüsü bombalı saldırıya maruz kaldı. Kent merkezindeki el-Gadri bölgesinde yer alan Amerikan Enstitüsü'nün içerisine yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bina hasar görürken can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

Irak'ta koalisyon güçlerine ait teçhizatları taşıyan konvoya saldırı ABD, Irak’taki asker sayısını eylül ayında azaltacak

ARKADAŞINA GÖNDER
Irak’ta Amerikan Enstitüsü’ne bombalı saldırı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA