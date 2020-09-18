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'ta KOVİD-19 nedeniyle ölü sayısı arttı

Dünya korona virüsle mücadele ediyor. Bugün 'ta KOVİD-19'dan ölenlerin sayısı açıklandı. Buna göre son 24 saatte ölenlerin sayısı 76'ya ulaştı.

AA
Giriş Tarihi: 18.9.2020 22:14 Son Güncelleme: 18.9.2020 22:17 ABONE OL
Irak'ta KOVİD-19 nedeniyle ölü sayısı arttı

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 76 artarak 8 bin 408'e yükseldi.

76 ÖLÜ

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 76 can kaybının yaşandığı ve 4 bin 305 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

TOPLAM ÖLÜÜ SAYISI 8 BİNİ GEÇTİ

Açıklamada, son verilerle hayatını kaybedenlerin sayısının 8 bin 408'e, vaka sayısının ise 311 bin 690'a çıktığı kaydedildi. Bakanlık, sağlığına kavuşan hasta sayısının da 4 bin 205 artarak 245 bin 305'e ulaştığını bildirdi.

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Irak'ta KOVİD-19 nedeniyle ölü sayısı arttı
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