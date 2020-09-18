İran’da vaka sayısı 3 binin üzerine çıktı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte 3 bin 49 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını belirten Lari, 144 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Lari, son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 416 bin 198'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 23 bin 952'ye ulaştığını açıkladı.

Sözcü Lari ayrıca, Tahran, Mazenderan, Gilan, Kum, İsfahan, Rezevi Horasan, Doğu Azerbaycan, Kuzey Horasan, Kirman, Semnan, Yezd, Zencan ve Gazvin eyaletlerinin kırmızı bölgeler olduğunu belirtti.

İran'da günlük tespit edilen Covid-19 vaka sayısında artış yaşanıyor. Ülkede 4 Haziran'da kayda geçen 3 bin 574 vakanın ardından ilk kez günlük vaka sayısı 3 binin üzerine çıktı.